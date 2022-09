Zone Évasion du 17 septembre : sommaire de votre magazine ce soir sur M6

5 ( 1 )

Zone Évasion du 17 septembre 2022 – Nouveau numéro du magazine d'Ophélie Meunier « Zone Évasion » ce samedi soir sur M6. Aujourd'hui, l'émission a pour thème « Faire soi-même son camping-car : une aventure en famille – Épisode 2 ».







Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Évasion du 17 septembre « Faire soi-même son camping-car : une aventure en famille – Épisode 2 »

La grande star de l’été 2022, c’est le camping-car. Ode au voyage et à l’aventure, ces maisons sur roues ne se sont jamais autant vendues. Historiquement, le camping-car était l’apanage des retraités et des familles au budget serré. Aujourd’hui, la crise sanitaire a poussé sur les routes de nouveaux adeptes, fans d’aventure et de découverte. La dernière mode, c’est le camping-car « fait maison » qui permet de s’offrir un véhicule correspondant à ses besoins : spécial famille nombreuse avec couchettes à la demande, grand luxe avec roof top sur le toit… Des camping-cars « do it youself » qui exigent un peu d’huile de coude et beaucoup d’ingéniosité. Résultat : des mois de polissage, d’assemblage et de décoration pour des véhicules sur mesure.

Nous avons suivi plusieurs familles durant la construction de leur camping-car. La famille Dul a vu grand. Fabrice et Coralie, artisans, ont carrément acheté un bus scolaire pour le transformer en maison sur roues. Avec leurs trois enfants, ils partent visiter la France sans date de retour. Nous retrouverons aussi la famille Ferri.

Après avoir fait le tour des États-Unis dans une voiture qu’ils ont aménagée, Marion, agent immobilier, Hervé, entrepreneur et Eva, 7 ans, reviennent en France mais pour eux, l’aventure ne fait que commencer. Cette fois, ils vont monter à bord d’un engin incroyable qu’ils ont construit eux-mêmes : un camping-car au look 4×4 avec lequel ils vont sillonner la planète.

Erika, responsable d’une agence de communication et son mari, Jérémie, continuent eux aussi leur périple à travers l’Uruguay. Le camping-car vintage qu’ils ont rénové tiendra-t-il la distance sur les routes cahoteuses de l’Amérique latine ?

Mais si les idées les plus folles sont envisageables, il y a quelques règles à respecter. Car, avant de rouler, le véhicule doit recevoir une autorisation de mise en circulation délivrée après le passage d’une commission intransigeante. Zone Évasion accompagne toutes ces familles à travers chaque étape de leurs projets de construction jusqu’à la réalisation de leurs rêves.

« Faire soi-même son camping-car : une aventure en famille – Épisode 2 », c’est ce soir dans « Zone Évasion » dès 21h10 sur M6.



