« Top Gun : Maverick » : le film arrive en digital, DVD et Blu-Ray

Tom Cruise, est à l’affiche du phénomène mondial TOP GUN: MAVERICK. Avec plus de 1,450M de dollars de recettes mondiales, c’est le plus gros succès de la carrière du producteur/acteur.







« TOP GUN: MAVERICK » sera disponible à l’achat en VOD cette semaine, le 22 septembre. Il arrivera ensuite à la location en VOD le 5 octobre et en 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 2 novembre chez Paramount Home Entertainment.







Les versions digitales et DVD/Blu-Ray de « TOP GUN: MAVERICK » plongent les fans au cœur du tournage avec plus de 110 minutes de bonus pleines d’action. L’avenir de l’aviation est dévoilé avec un avion expérimental dépassant Mach-10 spécialement créé pour le film. De plus, Tom Cruise partage sa passion pour l’aviation et revient sur son incroyable carrière au 75e Festival de Cannes. Enfin, profitez de deux clips musicaux de Lady Gaga et OneRepublic.

« Top Gun : Maverick » Contenu bonus – Digital

– Autorisé à décoller – Assistez aux intenses programmes d’entraînements des acteurs se préparant aux séquences éprouvantes dans un avion de chasse.

– Une avancée novatrice: le tournage de Top Gun: Maverick – Préparez-vous à prendre votre envol en pénétrant dans les coulisses avec les acteurs et l’équipe de Top Gun: Maverick dans un voyage pour capturer les séquences aériennes les plus spectaculaires jamais réalisées !

– Une lettre d’amour à l’aviation – Tom Cruise partage sa passion pour l’aviation en pilotant son propre avion, un P-51 Mustang de la Seconde Guerre mondiale, qui aurait été l’avion de Top Gun à son époque.

– Le façonnement du Darkstar – Repousser les limites au-delà de Mach-10, l’avenir de l’aviation est dévoilé à travers un impressionnant avion expérimental spécialement conçu pour le film.

– Masterclass avec Tom Cruise – Festival de Cannes – Tom Cruise revient sur son incroyable carrière lors de l’événement phare au 75e Festival de Cannes.

– « Hold My Hand » – Lady Gaga Music Video – Regardez le clip phare de la bande originale de Top Gun: Maverick avec Lady Gaga

– « I Ain’t Worried » – OneRepublic Music Video – Découvrez le clip de la nouvelle chanson originale de OneRepublic.

– Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One Teaser Trailer – Nous partageons tous le même destin. Regardez la bande-annonce officielle de Mission Impossible – Dead Reckoning Part One avec Tom Cruise. Sortie en salles en 2023.



« Top Gun : Maverick » 4K Ultra HD

Le Blu-ray ™ 4K Ultra HD est doté d’une bande-son Dolby Atmos® remixée spécifiquement pour la maison pour une expérience sonore immersive, et d’une qualité d’image ultra vive (HDR) Dolby Vision ™ qui offre une luminosité et des contrastes supérieurs, ainsi qu’une palette de couleurs plus diverse.**. Le Blu-ray donne accès au film ainsi qu’aux bonus « Autorisé à décoller », « Une avancée novatrice : le tournage de Top Gun: Maverick », « Une lettre d’amour à l’aviation », « Le façonnement du Darkstar », « la Master class avec Tom Cruise – Festival du Film de Cannes » et les deux clips vidéo.

« Top Gun : Maverick » Blu-ray

La version VOST du Blu-Ray comprend le film en haute définition 1080p avec Dolby Atmos. Le Blu-ray comprend le film ainsi que les bonus « Autorisé à décoller », « Une avancée novatrice : le tournage de Top Gun: Maverick », « Une lettre d’amour à l’aviation », « Le façonnement du Darkstar », et les deux clips vidéo.

« Top Gun : Maverick » DVD

Le DVD comprend le film en définition standard ainsi que les bonus « Autorisé à décoller », « Une avancée novatrice : le tournage de Top Gun: Maverick « , « Une lettre d’amour à l’aviation »

Top Gun : Maverick – rappel du synopsis

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick” Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes aviateurs de l’école TOP GUN pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices.

