Les chaînes TF1 supprimées du groupe Canal, comment continuer à les regarder ?

Ça fait maintenant plusieurs semaines que le groupe Canal+ a choisi de supprimer les chaînes du groupe TF1 de son offre, mais également de TNT Sat. Les deux groupes n’ont pas trouvés d’accords financiers et Canal+ a pris cette décision radicale, qui est préjudiciable aux chaînes de TF1.







Mais si vous regardiez TF1 via Canal Play ou TNT Sat, quelles solutions pour continuer à regarder les chaînes ? On fait le point.







Si vous recevez mal la TNT et que vous avez recours au satellite via TNT Sat, celle-ci appartient au groupe Canal. Et malgré une demande de la ministre de la culture, Canal a refusé d’y remettre les chaînes du groupe TF1. Mais il existe une solution : passez à Fransat. Pour cela, il faudra changer la direction de votre antenne satellite et changer de décodeur.

Si vous avez l’ADSL ou la Fibre, il suffit de passer par la box TV de votre fournisseur.



Si vous avez internet via la 4G, vous pouvez regarder les chaînes du groupe TF1 et accéder aux replay via l’application myTF1.

Et enfin sur une Apple TV, les chaînes du groupe TF1 sont accessibles sur Salto et sur la version premium de Molotov (à partir de 3 euros / mois).

