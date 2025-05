« Mission : impossible – Rogue Nation » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (23 mai 2025)

Publicité





« Mission : impossible – Rogue Nation » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6, vendredi 23 mai 2025 – Ce vendredi soir à la télé, M6 rediffuse le film « Mission : impossible – Rogue Nation », signé Tom Cruise et Jeremy Renner dans les rôles principaux.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo via la fonction direct du site et/ou de l’application M6+.







« Mission : impossible – Rogue Nation » : histoire et interprètes

L’agence « Mission Impossible » ayant été dissoute, Ethan Hunt se retrouve seul et livré à lui-même. Il fait alors face à une organisation redoutable : le Syndicat, un réseau d’agents spéciaux extrêmement bien entraînés. Cette entité impitoyable cherche à instaurer un nouvel ordre mondial par le biais d’attaques terroristes toujours plus violentes. Pour contrer cette menace, Ethan reconstitue son équipe et s’allie à Ilsa Faust, une ancienne agente britannique déchue, dont les liens avec le Syndicat demeurent troubles.

Avec Tom Cruise (Ethan Hunt), Jeremy Renner (William Brandt), Simon PEGG (Benji Dunn), Rebecca FERGUSON (Ilsa Faust), Ving Rhames (Luther Stickell), Sean HARRIS (Solomon Lane), Simon McBurney (Atlee), Alec BALDWIN (Alan Henley)



La bande-annonce

Et comme toujours, on termine avec la bande-annonce de votre film.