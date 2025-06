« Mission : impossible – Dead Reckoning » : le film inédit ce soir sur M6 (6 juin 2025)

Publicité





« Mission : impossible – Dead Reckoning » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6, vendredi 6 juin 2025 – Ce vendredi soir à la télé, M6 diffuse le film inédit « Mission : impossible – Dead Reckoning », avec Tom Cruise et Hayley Atwell dans les rôles principaux.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo via la fonction direct du site et/ou de l’application M6+.







« Mission : impossible – Dead Reckoning » : histoire et interprètes

Ethan Hunt et l’équipe de l’IMF doivent relever leur mission la plus dangereuse à ce jour : retrouver une arme redoutable avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains et menace l’avenir de l’humanité. Le sort du monde et le contrôle du futur sont en jeu. Tandis que les démons de son passé refont surface, Ethan se lance dans une course effrénée à travers la planète. Face à un adversaire mystérieux et redoutable, il comprend qu’aucun sacrifice, même celui de ses proches, ne saurait entraver l’accomplissement de sa mission…

Avec Tom Cruise (Ethan Hunt), Hayley Atwell (Grace), Ving Rhames (Luther Stickell), Simon Pegg (Benji Dunn), Rebecca Ferguson (Ilsa Faust), Vanessa Kirby (Alanna Mitsopolis), Pom Klementieff (Paris)



La bande-annonce

Et comme toujours, on termine avec la bande-annonce de votre film.