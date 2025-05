« Mission : impossible – Fallout » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (30 mai 2025)

Publicité





« Mission : impossible – Fallout » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6, vendredi 30 mai 2025 – Ce vendredi soir à la télé, M6 rediffuse le film « Mission : impossible – Fallout », signé Tom Cruise et Rebecca Ferguson dans les rôles principaux.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo via la fonction direct du site et/ou de l’application M6+.







« Mission : impossible – Fallout » : histoire et interprètes

Lors d’une mission qui tourne mal, l’agent Hunt et son équipe perdent une précieuse valise contenant du plutonium. Celle-ci tombe entre les mains d’un redoutable groupe terroriste : les Apôtres. Dès lors, la menace d’une catastrophe mondiale plane.

Sous la surveillance étroite de la CIA, qui doute de ses méthodes, et traqué par des assassins déterminés, Hunt n’a d’autre choix que de se lancer dans une course effrénée pour empêcher le pire… et tenter une nouvelle fois de sauver le monde.



Avec Tom Cruise (Ethan Hunt), Rebecca Ferguson (Ilsa), Henry Cavill (August Walker), Ving Rhames (Luther), Michelle MONAGHAN (Julia), et Simon Pegg (Benjie)

La bande-annonce

Et comme toujours, on termine avec la bande-annonce de votre film.