Un si grand soleil du 5 septembre : Jacques se réveille (résumé épisode 971 en avance)

5 ( 4 )

Un si grand soleil du 5 septembre, spoiler résumé de l’épisode 971 en avance – Fan de la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » et curieux de découvrir ce qui vous attend ? Alors c’est le moment puisqu’on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 5 septembre.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Angel est au téléphone pour gérer son trafic. Et il souffre… Pendant ce temps là, Christophe arrive au cabinet. Il est face à Charles quand l’homme de main d’Angel l’appelle. Il lui dit qu’il faut l’opérer maintenant. Christophe lui dit qu’il n’a pas tout réuni, il lui dit de lui laisser jusqu’au lendemain soir.

Marc annonce à Louis qu’il a décidé de vendre l’exploitation de Jacques. Il a trop de dettes, il n’a pas le choix. Mais Louis est en colère. Marc pense que son père rebondira mais Louis pense qu’il ne se réveillera pas.



Publicité





Claire et Florent s’inquiètent pour Kira, qui est morte de trouille à l’idée de retourner en centre fermé. Claire veut lui dire que ça n’arrivera pas mais Florent veut marquer le coup pour qu’elle réalise. Il veut qu’elle ait peur. Florent rappelle à Claire que c’est très grave ce qu’elle a fait.

Kira se balade avec Louis, elle lui explique ce qu’elle risque. Louis s’excuse, et Kira lui dit que si c’était à refaire, elle referait pareil ! Louis s’étonne, Kira lui confie qu’il compte beaucoup pour elle… Louis lui répond qu’elle est comme une soeur !

Akim et Elise planquent encore devant la boutique de la femme d’Angel. Elle les a cramés et vient leur offrir des cafés !

Chez L Cosmétiques, Elisabeth est avec Bertier. Elle ne va pas très bien, Bertier lui propose son aide pour qu’elle souffle un peu. Elisabeth le rembarre : elle n’a besoin de personne.

Marc fait visiter l’exploitation de son père à une éventuelle acheteuse. Mais elle veut tout détruire pour construire des résidences de luxe.

Cécile et Christophe se retrouvent, Cécile a oublié qu’ils sont invités à l’anniversaire d’Alain. Elle n’a pas envie d’y aller mais Christophe pense qu’ils ont besoin de se changer les idées. Elle finit par accepter, Christophe semble avoir une idée derrière la tête.

Kira n’est pas bien, Claire le remarque. Elle lui confie ce que Louis lui a dit. Elle a du mal à encaisser et se sent triste. Claire lui remonte le moral et lui fait un calin.

Elisabeth confie à Alain qu’elle réfléchit à vendre L Cosmétiques. Alain pense que ce serait une erreur et lui conseille de prendre des distances. Janet et Clément arrivent. Ils sont suivis par Cécile et Christophe. Cécile présente Christophe à Clément Becker. Christophe est clairement mal à l’aise…

Marc informe Louis qu’il est convoqué chez le juge la semaine prochaine. Marc reçoit un appel de l’hôpital : Jacques s’est réveillé !

Chez Alain, Christophe s’introduit dans la maison pour voler des ordonnances. Mais il fait un malaise dans le bureau d’Alain !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 16 septembre 2022

Un si grand soleil du 5 septembre extrait, Christophe fait un malaise cardiaque

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note