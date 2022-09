US Open : suivre Garcia / Gauff en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 9 )

Tennis US Open – le quart de finale Garcia / Gauff en direct, live et streaming, c’est ce soir sur Eurosport. La française Caroline Garcia joue son quart de finale à l’US Open ce mardi, face à l’américaine Coco Gauff.







Un match à suivre cette nuit, à partir de 1h du matin, en exclusivité sur Eurosport.







Caroline Garcia joue son meilleur tennis en ce moment et c’est sans encombre qu’elle est arrivée jusqu’à cette qualification en quart de finale de l’US Open. Mais le match s’annonce difficile face à Coco Gauff, qui joue à domicile et qui aura tout le public derrière elle ! D’autant que Coco Gauff, 18 ans, est 12ème au classement WTA et qu’elle était finaliste à Roland Garros en juin dernier.

US Open Garcia / Gauff en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison et que vous êtes motivé pour vous coucher tard, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport (sur abonnement) à 1h du matin cette nuit.



Sur le site de l’US Open, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Garcia / Gauff, quart de finale dames du tournoi de tennis de l’US Open, un match à suivre cette nuit sur Eurosport.

