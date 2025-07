Wimbledon : Sinner / Nardi en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Wimbledon 2025 tennis – Sinner / Nardi en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi sur le gazon londonien. Le tournoi de tennis de Wimbledon se poursuit ce mardi 1er juillet 2025. Le numéro 1 mondial Jannik Sinner affronte son compatriote Luca Nardi au premier tour.





A suivre cet après-midi à partir de 14h sur le Court n°1 en exclusivité sur beIN SPORTS.







Publicité





Jannik Sinner, n° 1 mondial et finaliste à Roland-Garros en juin, entame aujourd’hui sa campagne à Wimbledon sur le Court 1 en affrontant son compatriote Luca Nardi, classé 95e. Sinner cherche toujours sa première finale à Wimbledon après avoir atteint les demi-finales en 2023, et même s’il a été éliminé prématurément à Halle, il aborde ce match avec confiance, affirmant que « ce qui est passé est passé ». Avec un bilan impressionnant de 19 victoires pour 3 défaites cette année et une saison sur gazon globalement solide, il part largement favori.

De l’autre côté du filet, Luca Nardi n’a jamais franchi le premier tour d’un Grand Chelem, et sa seule expérience sur gazon cette saison l’a vu éliminé en qualifications à Eastbourne . L’enjeu pour lui est de résister face à Sinner et peut‑être accrocher quelques jeux, mais les pronostics le donnent perdant en trois sets.



Publicité





Sinner / Nardi en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous à partir de 14h sur beIN SPORTS.

Sur le site de Wimbledon, suivez le score de la rencontre en live.

Sinner / Nardi, premier du tournoi de tennis de Wimbledon 2025, un match à suivre aujourd’hui sur beIN SPORTS.