Mask Singer : qui est sous le costume du Dalmatien ? Indices

Mask Singer saison 4 les indices sur le Dalmatien – Alors que le troisième numéro de la nouvelle saison de « Mask Singer » aura lieu ce soir, un masque a particulièrement intrigué enquêteurs et téléspectateurs lors du premier prime : le Dalmatien !







Si celui-ci a confié que chanter n’est pas son métier, sa voix est pourtant impressionnante et tous les enquêteurs pensaient avoir à faire à une chanteuse professionnelle.







Mask Singer saison 4 : qui se cache derrière le Dalmatien ?

Le Dalmatien est énigmatique et sa voix n’a laissé personne indifférent lors du premier prime il y a deux semaines. Regardons du côté de l’ensemble des indices que l’on a sur ce masque.

Indice n°1 : « Ma Voix vous a déjà impressionné dans bien des registres »

Indice n°2 (en commun avec le bébé) : « Notre carrière a été couronnée d’un molière »

Récap de ce que le Dalmatien a déclaré sur le premier prime :

– « Je ne suis pas du genre à obéir doucement, je suis un Dalmatien de scène, de musique »

– « Si le dalmatien est noir et blanc c’est peut être pour rappeler les touches du piano »

Il parle de tournées, de salles mythiques, de rythme. Il a chanté des tubes et explique que « les sos » l’ont aidée. On voit des robes, un tube de vitamines, et une piscine gonflable rose. Et à la question « est-ce que son métier est de chanter », le Dalmatien a répondu que non !

Objets :un casque de scooter rose et un téléphone rouge

Propositions des enquêteurs : Booder, Afida Turner, Christelle Chollet



La dernière prestation du Dalmatien sur « Highway To Hell » de AC/DC

Ces indices vous aident t-ils ? Saurez-vous deviner qui se cache sous le masque du Dalmatien ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 4 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce mardi 6 septembre à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

