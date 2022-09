« Vise le coeur », votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (1er septembre)

0 ( 0 )

Vise le coeur, vos épisodes inédits du jeudi 1er septembre 2022 – C’est ce jeudi soir que TF1 lance sa nouvelle série inédite « Vise le coeur », portée par Claire Keim et Lannick Gautry.







A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Vise le coeur » : vos deux épisodes du 1er septembre

Épisode 1 « Ennemi intime » : Julia Scola, commandante de police respectée et expérimentée, doit faire face à l’hostilité ambiante après le témoignage décisif qu’elle a apporté dans une affaire de viol mettant en cause certains de ses anciens collègues. C’est dans cette atmosphère électrique qu’elle et son équipe enquêtent sur la disparition inquiétante d’une femme au domicile de laquelle on a retrouvé beaucoup de sang… et un loup. Comment a-t-il atterri dans la cave d’une maison de banlieue sans histoire ? Qu’est-ce que la présence de ce loup signifie ? Pour Julia, répondre à ces questions, c’est retrouver leur victime… s’il n’est pas trop tard. Mais comment avoir les idées claires quand Novak, son meilleur ennemi d’enfance, le grand amour de sa vie, fraîchement nommé commissaire, débarque armé de son charme ravageur après vingt ans de silence ?

Épisode 2 « La loi du père » : Persuadée que Novak cache la véritable raison de son étonnante nomination dans sa brigade, Julia s’entête à déterrer tout ce qu’elle peut sur lui. La cohabitation entre le commissaire et sa commandante est électrique alors qu’ils enquêtent sur la mort d’une jeune orpheline, obsédée par l’existence des ovnis et convaincue de leur responsabilité dans la disparition de son père… Et si ses élucubrations l’avaient menée à la vérité ?



Personnages et interprètes

Avec : Claire Keim (Julia), Lannick Gautry (Novak), Noémie Chicheportiche (Mel), Zinedine Soualem (Benard), Waly Dia (Darri), Nicolas Cazalé (Raphaël), Marina Giroud Griscelli (Julia 9 ans), Victor Valverdé (Novak 9 ans), Philippine de Fabry (Julia 18 ans), Axel Naroditzky (Novak 18 ans), Elodie Hesme (Pauline Carrère), Eglantine Rembauville (Laure Norrois), Marie Piecoup (Maitresse), Benoît Gourley (Directeur école), Aurélie Vatin (Denise), Chaya Clara Kama (Fatou 9 ans), Félix Moulin (Pascal 9 ans), Noham Chetouane (Cédric 9 ans), Pierre Thomas (Côme), Sophie Cattani (Alaxnadra Kovalski), François Perache (Pierre Merlet), Sylvie Genty (Suzanne Kovalski), Virgil Amadeï (Mathis Merlet), Caroline Strenger (Céline Merlet), Gemi Diallo (Infirmière), Gaëtan Dutech (Employé fourrière), Cyril Gourbet (OPJ), Franck Neckebroc (Flic civil)

VIDEO la bande-annonce

Découvrez en avant-première des images de ce qui vous attend ce soir avec la bande-annonce.

