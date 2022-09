Vise le coeur du 15 septembre : le final, vos épisodes ce soir sur TF1

5 ( 5 )

Vise le coeur du 15 septembre, vos épisodes inédits ce soir sur TF1- Ce jeudi soir à la télé, TF1 termine la diffusion de la saison 1 inédite de la série « Vise le coeur », portée par Claire Keim et Lannick Gautry.







A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Vise le coeur du 15 septembre : vos deux épisodes

Épisode 5 « Ligne de vie » : Alors que Novak et Julia essayent de prendre du recul sur leur relation, une chasse à l’homme est organisée pour retrouver l’agresseur d’une famille entière. Ce dernier, jeune étudiant en médecine, hanté depuis toujours par la figure fantomatique d’une enfant martyre, était passé par la case psychiatrie avant de reprendre sa vie en main. Qu’est-ce qui a bien pu le faire retomber dans une folie aussi destructrice ? Et qu’est-ce qui touche à ce point Julia chez lui pour qu’elle mette toute sa carrière en jeu ?

Épisode 6 « Te survivre » : Alors que son compagnon vient de la quitter, Julia est complètement déstabilisée par la découverte d’un cadavre qui relance une enquête dirigée par son père 20 ans plus tôt. La haine entre Novak et cet homme qui le méprise depuis l’enfance est toujours aussi vivace malgré les années, et la collaboration est extrêmement tendue. Les hallucinantes révélations sur l’enquête font écho au terrible secret que Novak garde pour lui depuis si longtemps…

Personnages et interprètes

Avec : Claire Keim (Julia), Lannick Gautry (Novak), Noémie Chicheportiche (Mel), Zinedine Soualem (Benard), Waly Dia (Darri), Nicolas Cazalé (Raphaël), Marina Giroud Griscelli (Julia 9 ans), Victor Valverdé (Novak 9 ans), Philippine de Fabry (Julia 18 ans), Axel Naroditzky (Novak 18 ans), Elodie Hesme (Pauline Carrère), Eglantine Rembauville (Laure Norrois), Marie Piecoup (Maitresse), Benoît Gourley (Directeur école), Aurélie Vatin (Denise), Chaya Clara Kama (Fatou 9 ans), Félix Moulin (Pascal 9 ans), Noham Chetouane (Cédric 9 ans), Pierre Thomas (Côme), Sophie Cattani (Alaxnadra Kovalski), François Perache (Pierre Merlet), Sylvie Genty (Suzanne Kovalski), Virgil Amadeï (Mathis Merlet), Caroline Strenger (Céline Merlet), Gemi Diallo (Infirmière), Gaëtan Dutech (Employé fourrière), Cyril Gourbet (OPJ), Franck Neckebroc (Flic civil)



