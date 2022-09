Hors Saison du 15 septembre : vos épisodes inédits ce soir sur France 3

5 ( 6 )

Hors Saison du 15 septembre, vos épisodes ce soir sur France 3 – C’est déjà l’heure du film pour la série « Hors Saison » ce soir sur France 3. Au programme aujourd’hui, les deux derniers épisodes inédits.







Hors Saison du 15 septembre, vos épisodes inédits ce soir

Épisode 5 : Sterenn n’a plus que quelques heures pour honorer son pacte avec le tueur si elle veut sauver son fils. Quant à Lyes, il est convaincu que Mélinda n’est pas une victime du tueur et a de plus en plus de soupçons sur Jérémy. Sterenn change alors radicalement de stratégie et confronte le tueur.

Épisode 6 : Alors que le pacte avec le tueur court toujours, Lyes réussit à convaincre la police valaisanne que Sterenn couvre son fils et l’homicide qu’il a commis. Sterenn et Jérémy sont arrêtés. Mais Sterenn parvient à s’échapper…



« Hors saison » présentation de votre mini-série

C’est la fin de saison, les vacanciers partent, la neige fond… et dévoile le cadavre d’une femme assassinée dans une mise en scène intrigante et macabre. La capitaine suisse Sterenn Peiry est chargée de l’affaire, épaulée par l’enquêteur français Lyes Bouaouni qui lui révèle qu’un corps a été retrouvé dans un état similaire de l’autre côté de la frontière. Alors que le mystère s’épaissit, l’enquêtrice découvre que son fils a accidentellement tué sa copine en voiture. Sa vie bascule : jusqu’où ira-t-elle pour protéger son fils ?

Personnages et interprètes

Marina Hands de la Comédie-Française (Sterenn Peiry), Sofiane Zermani (Lyes Bouaouini), Anna Pieri Zürcher (Félicie Glassey), Cyril Metzger (Jérémy Peiry), Nicolas Wanczycki (Yann Peiry), Christian Gregori (Andréas Dreiner), Isabelle Caillat (Cyrielle Bouaouni), Viviana Aliberti (Gaby Tanner), Cédric Djedje (Lucas Barbieri), Nastassja Tanner (Melinda Estrefi)…

Et avec Jean-Hugues Anglade

