Audiences 25 octobre 2022 : « Alex Hugo » large leader devant « Incroyable Talent »

5 ( 6 )

Audiences 25 octobre 2022 – Carton d’audience mardi soir pour France 2 et l’épisode inédit de « Alex Hugo », qui a rassemblé 5,47 millions de personnes pour 24,4% de pda.







Publicité





C’est très loin devant M6 et la deuxième soirée de la nouvelle saison de « La France a un Incroyable Talent ». Ce second prime a réuni 3,18 millions de téléspectateurs pour 15,2% de pda. L’émission est en hausse sur une semaine et leader sur la cible des femmes responsables des achats de moins de 50 ans avec 27,6 de pda.







Publicité





Audiences 25 octobre 2022 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la rediffusion du film culte « Harry Potter à l’école des sorciers ». Il a réuni 2,23 millions de téléspectateurs pour 12% de part de marché.

Déception pour France 2, seulement 4ème avec le numéro inédit de « Nos terres inconnues ». Avec Claudio Capéo, ce numéro n’a réuni que 1,79 million de personnes, soit 8,1% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note