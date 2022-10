Plus belle la vie du 28 octobre : le retour choc de Babeth, le terrible choix de Betty (résumé épisode 4649 en avance)

3 ( 2 )

Plus belle la vie du 28 octobre spoiler, résumé de l’épisode 4649 en avance – Que va-t-il se passer en fin de semaine dans votre série quotidienne « Plus belle la vie » ? Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, on vous révèle dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 28 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 28 octobre : Betty avorte et quitte Noé, Babeth retrouve Sylvia dans son lit

Jean-Paul est dans le bureau de la juge Colbert et charge Kevin, comme le ravisseur de Léa lui a demandé. Il explique à la juge qu’il avait changé depuis quelques mois et faisait des blagues racistes. Il affirme qu’il s’en serait même pris physiquement à des personnes de couleur ! La juge remercie Jean-Paul.

Kevin accompagne Alexandra au commissariat. Il croise Jean-Paul, ce dernier lui conseille de prendre un avocat. Patrick est bien décidé à défendre Kevin, il annonce à Jean-Paul qu’il veut organiser une conférence de presse devant le commissariat pour dénoncer que la juge enquête à charge. Boher lui dit que c’est une mauvaise idée…

Noé n’a plus de nouvelles de Betty alors que de son côté, Kilian annonce à sa famille qu’il va partir pendant 6 mois sur un cargo. Il rédige une lettre pour Betty… Mais de son côté à l’hôpital, Betty prend une terrible décision : elle avorte. Elle annonce à Noé qu’elle a avorté et que c’est fini entre eux. Kilian surprend leur conversation alors qu’il allait lui laisser sa lettre. Il se ravise et la garde…

Babeth est de retour au Mistral, elle retrouve Emilie avant de rentrer chez elle. Mais elle déchante en rentrant à l’appartement, elle retrouve Sylvia nue dans son lit !

Plus belle la vie du 28 octobre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

