Demain nous appartient du 26 octobre : le défi de Karim et Alex (résumé + vidéo épisode 1303 en avance)

Demain nous appartient du 26 octobre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1303 de DNA







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1

Demain nous appartient du 26 octobre – résumé de l’épisode 1303

Anna et Karim ont lancé une procédure d’adoption. Karim est stressé par ses résultats sanguins. Anna, de son côté, a eu des nouvelles de leur dossier. Au Spoon, elle fait part à Karim des points qui ne vont pas. Mais, elle fait surtout une petite farce… Une blague de mauvais goût pour Karim ! Résultat, Anna lance un défi à Alex et Karim : ne plus manger de sucre pendant 24h ! Vont-ils tenir ?

Le piège se referme sur Sébastien. Nordine se retrouve dans une fâcheuse posture. Karim cède face aux avertissements de Marianne. Jordan est surpris par les menaces d’Alex.



Demain nous appartient du 26 octobre – vidéo extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.

