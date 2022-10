« Avengers : Endgame » : votre film inédit ce soir sur TF1 (9 octobre)

5 ( 1 )

« Avengers : Endgame » au programme télé du dimanche 9 octobre 2022 – Préparez vos mouchoirs et installez vous confortablement devant TF1 ce dimanche soir ! La chaîne diffuse l’ultime volet de la série de films des studios Marvel « Avengers : Engdame ». Réalisé par Anthony Russo et Joe Russo, ce film inédit en clair marque la fin de l’ère des Avengers et plus rien ne sera plus comme avant pour les super-héros Marvel !







Un film à suivre dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming via le site et l’application MYTF1 (fonction DIRECT). Attention aucun replay ne sera ensuite disponible comme pour tout film de cinéma.







« Avengers : Endgame » – le synopsis et les interprètes

Thanos ayant anéanti une partie de l’univers après avoir pris possession des Pierres d’infinité, les Avengers se retrouvent pour tenter de réparer les dégâts commis. Mais ils découvrent que les Pierres ont été détruites. Les Avengers ont une solution pour tenter de faire réapparaitre les personnes disparues dont leurs alliés et leurs coéquipiers : récupérer les Pierres dans le passé. Pour mener à bien cette mission, ils vont devoir se séparer en plusieurs groupes afin de récupérer les Pierres d’Infinité dans différentes époques.

Avec : Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man), Chris Evans (Steve Rogers / Captain America), Mark Ruffalo (Brune Banner / Hulk), Chris Hemsworth (Thor)



Le saviez-vous ?

– « Avengers : Endgame » est la suite du film « Avengers : Infinity War », sorti en 2012. Il s’agit du 22ème film de l’Univers cinématographique Marvel.

– Robert Redford est au casting, c’est le dernier film dans lequel apparaît l’acteur, ce dernier ayant pris sa retraite en 2018.

– Le film a réalisé 6,9 millions d’entrées en France et 2,8 milliards de dollars de recettes dans le monde.

« Avengers : Endgame » – la bande-annonce

