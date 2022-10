« Sauver ou périr » : l’histoire du film inédit ce soir sur France 2 (9 octobre)

5 ( 1 )

« Sauver ou périr », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 9 octobre 2022 sur France 2. Réalisé par Frédéric Tellier et sorti en salles en 2018, ce film met en scène Pierre Niney dans la peau de Franck Pasquier, Sapeur-pompier de Paris.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo, et depuis tous vos appareils connectés sur France.TV (fonction direct). Attention aucun replay ne sera ensuite disponible comme pour tout film de cinéma.







« Sauver ou périr » : l’histoire

Franck Pasquier, est sergent chez les sapeurs-pompiers de Paris. Consciencieux et humain, le jeune homme est marié à Cécile, professeure des écoles. Les interventions se multiplient, Franck monte en grade et la vie suit on cours. Mais tout bascule quand le pompier, désormais père de jumelles, est appelé sur un incendie dans un entrepôt, dont il ressort blessé en plusieurs endroits et grièvement brûlé au visage. Commence alors pour lui une longue et difficile rééducation physique et psychologique.

Avec : Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Vincent Rottiers, Chloé Stefani, Sami Bouajila



La bande-annonce

« Sauver ou périr », un film de Frédéric Tellier, c’est ce soir sur France 2.

