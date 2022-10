« Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre » : votre film ce soir sur M6 (21 octobre)

5 ( 1 )

« Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre » au programme TV du vendredi 21 octobre 2022 – En ce début de vacances scolaires, c’est un joli film familial que vous propose M6 ce soir. La chaîne rediffuse « Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre », réalisé par Clovis Cornillac.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en direct sur 6play







« Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre », le synopsis

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs… Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits…

« Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre », le casting

AVEC Félix BOSSUET (Sébastien), Tchéky KARYO (César), Clovis CORNILLAC (Joseph), Thierry NEUVIC (Pierre), Margaux CHATELIER (Angelina), André PENVERN (Urbain), Anne BENOIT (Madeline), et Lilou FOGLI (Lisa)



VIDÉO « Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre », la bande-annonce

