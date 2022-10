Cash investigation du 20 octobre : le sommaire de votre émission ce soir

5 ( 1 )

Cash investigation du 20 octobre 2022 – Nouveau numéro inédit du magazine « Cash investigation » de France 2. Cette semaine, les équipes du magazine vous présentent le sujet « Entreprises, mécénat, associations : les liaisons dangereuses ».







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







Cash investigation du 20 octobre 2022 : au sommaire ce soir

Qu’il s’agisse de protéger les enfants, de lutter contre la pauvreté, de soutenir la cause animale, les Français sont très généreux avec leurs associations préférées. En 2019, ils ont donné 5 milliards d’euros. Et les entreprises ont compris là tout l’intérêt pour leur image. Leurs dons aux ONG ne cessent d’augmenter : 3,5 milliards d’euros cette même année. Mais cette générosité des grands groupes peut avoir une face cachée.

Cash Investigation a découvert que pour conquérir cette manne, certaines associations en oublieraient parfois leurs missions.



Gabriel Garcia a enquêté sur la plus connue des organisations de protection de l’enfance, l’Unicef France, et ses très lucratifs partenariats avec des multinationales. Certains posent question comme celui signé avec L’Occitane, une société qui utilise de l’huile de palme pour fabriquer ses savons et dont certains des sous-traitants, producteurs de cette huile, auraient recours au travail d’enfants comme nous vous le révélerons.

Elise Lucet et l’équipe de Cash investigation se sont penchées sur les comptes des associations. Qui contrôle l’utilisation des dons qui leur sont faits ?

Mauvaise utilisation de l’argent des donateurs, conflits d’intérêt, absence d’appel d’offre, les dysfonctionnements sont nombreux. Il existe pourtant un label, Don en confiance, censé les contrôler. Mais entre la promesse et la réalité, il y a bien souvent un fossé.

Associations, les Français peuvent-ils donner en toute confiance ? Cash Investigation a mené l’enquête.

Après l’enquête, le magazine propose désormais un grand débat. Des invités de tous horizons, donateurs, responsables d’association, politiques, experts répondront aux questions d’Elise Lucet.

Retrouvez cet épisode de Cash investigation en avant-première puis en replay france.tv.

