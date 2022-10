Demain nous appartient du 25 octobre : les adieux à Régis (résumé + vidéo épisode 1302 en avance)

5 ( 6 )

Demain nous appartient du 25 octobre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1302 de DNA – Pour la famille Daunier ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient », c’est l’heure de dire au revoir à Régis. Et Bénédicte et William font une révélation qui bouleverse Brigitte…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 25 octobre – résumé de l’épisode 1302

Les Daunier vivent un évènement tragique. Régis a été retrouvé mort. Au cimetière, c’est le moment pour eux de faire leurs derniers adieux… Une cérémonie très émouvante grâce aux mots de William et Brigitte. Régis repose en paix face à la mer, comme il l’a toujours souhaité.

Brigitte s’effondre face aux révélations de ses enfants. L’identité du coupable se précise. Contre l’avis de tous, Emma s’apprête à quitter la ville. Le récit des aventures de Gabriel et Noor donne des idées à Soraya…



Demain nous appartient du 25 octobre – vidéo extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

