Ici tout commence du 25 octobre : Landiras fait un malaise (résumé + vidéo épisode 516)

5 ( 5 )

Ici tout commence du 25 octobre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 516 – Le chef Landiras va faire un malaise en plein cours ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Un évènement qui va inquiéter les élèves de l’institut alors que juste avant, il n’avait pas l’air dans son état normal.







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Théo et Axel font la paix (vidéo épisode du 27 octobre)







Publicité





Ici tout commence du 25 octobre – résumé de l’épisode 516

A l’Institut Auguste Armand, le chef Landiras anime un cours de pâtisserie. Il semble sur une autre planète… Visiblement, le mot « chiqueter » le fait partir en plein fou rire ! Mais, d’un coup, le chef Landiras s’effondre et se retrouve au sol… Les étudiants sont inquiets.

Entre Billie et Samia, c’est convaincante et convaincue. Stupeur pour Jérémy : Joachim aurait-il de mauvaises intentions ?



Publicité





Ici tout commence du 25 octobre – vidéo extrait de l’épisode

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note