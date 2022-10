Demain nous appartient spoiler : une taupe chez la police de Sète ? (vidéo épisode du 27 octobre)

5 ( 6 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance épisode 1304 – Il semblerait qu’il y ait une taupe au sein du commissariat de Sète dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Aurore et Lisa échoue à arrêter l’arnaqueuse car elle a été informée !







Publicité





Au commissariat, Aurore explique à Martin qu’elle est convaincue qu’il y a une taupe parmi eux !







Publicité





Aurore et Lisa étaient à deux doigts d’attraper l’arnaqueuse. Elles étaient à quelques mètres d’elle au moment où le signal de localisation s’est coupé. Pour Aurore, ce n’est pas une coïncidence. Quelqu’un lui fournit des informations. Mais, les policiers ont de plus en plus d’indices à son sujet. L’étau se resserre…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : l’enterrement de Régis (vidéo épisode du 25 octobre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo du 27 octobre : une taupe parmi la police

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note