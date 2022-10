Demain nous appartient du 27 octobre : Nordine va-t-il parler à Martin ? (résumé + vidéo épisode 1304 en avance)

5 ( 4 )

Demain nous appartient du 27 octobre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1304 de DNA – Alors que l’arnaqueuse s’en est sortie grâce à Sébastien dans votre série quotidienne « Demain nous appartient », ce soir Aurore pense qu’il y a une taupe parmi eux ! Mais Nordine détient sans le savoir la clé de cette histoire : il a vu le procureur avec la même femme que Martin ! Va-t-il parler à son père ?







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 27 octobre – résumé de l’épisode 1304

Aurore et Lisa ont loupé de peu l’arnaqueuse. Aurore ne s’en remet pas. Elle a le sentiment que quelqu’un lui fournit des informations… Aurore suspecte la présence d’une taupe au commissariat.

De son côté, Nordine fait une découverte plus que choquante : le procureur et Martin côtoient la même femme. Nordine ne sait pas quoi faire. Comment vont-ils réagir ?

En état de choc, Sébastien frôle le danger. Alex et Karim sont au supplice à cause d’un pari. Chez Victoire, Georges tente le tout pour le tout.



Demain nous appartient du 27 octobre – vidéo extrait de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

