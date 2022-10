Ici tout commence du 27 octobre : Hortense menace Théo (résumé + vidéo épisode 518)

5 ( 5 )

Ici tout commence du 27 octobre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 518 – Théo et Vic sont officiellement en couple et s’affichent dans le parc de l’institut ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». C’en est trop pour Hortense, qui vient dire ses quatre vérités à Théo et promet de ne pas en rester là…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 27 octobre – résumé de l’épisode 518

Teyssier met la pression à son fils, Théo, pour le menu d’Halloween. Gros challenge pour lui. S’il ne réussit pas le menu, il ne récupèrera pas sa place de chef au Double A. Vic n’a pas attendu longtemps avant d’officialiser sa relation avec Théo. Elle en profite même pour provoquer Hortense…

Entre amitié et coups bas, il y a des rebondissements au sein du cercle. Au Coffee shop, David voit le verre à moitié vide. Au restaurant d’Anaïs, Louis fait une apparition remarquée.



Ici tout commence du 27 octobre – vidéo premières minutes de l’épisode

