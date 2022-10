Demain nous appartient du 28 octobre : Sébastien a laissé filer l’arnaqueuse (résumé + vidéo épisode 1305 en avance)

5 ( 4 )

Demain nous appartient du 28 octobre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1305 de DNA – Sébastien ne va pas bien ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Il a laissé filer l’arnaqueuse et il annonce à Raphaëlle que c’est terminé avec Claire. Pendant ce temps là, Martin est déterminé à la retrouver et l’arrêter !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1

Demain nous appartient du 28 octobre – résumé de l’épisode 1305

Martin a découvert que sa nouvelle conquête, Johanna, est en réalité l’arnaqueuse qu’ils recherchent. Il s’est fait embobiner comme les autres. Mais Sébastien l’a laissée filer… Il retrouve sa fille Raphaëlle. Mais, il a un comportement étrange. Raphaëlle sent bien que quelque chose le tracasse. Entre lui et Claire, c’est terminé !

Georges se démène pour aider Victoire et cela n’échappe pas à Lisa. Confronté par Chloé, Jordan déchante.



Demain nous appartient du 28 octobre – vidéo extrait de l’épisode

