Ici tout commence du 28 octobre : Vic fait chanter Enzo (résumé + vidéo épisode 519)

5 ( 4 )

Ici tout commence du 28 octobre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 519 – Théo a réussi son menu de Halloween ce soir dans votre feuilleton « Ici tout commence ». Mais il est loin de se douter que Vic fait chanter Enzo au sujet de sa fausse identité…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Teyssier a une taupe dans le cercle (vidéo épisode du 31 octobre)







Publicité





Ici tout commence du 28 octobre – résumé de l’épisode 519

Au double A, Théo prépare son menu d’Halloween. Il rassemble les membres du cercle. Ambre et Samia goûtent ses préparations. Et, il s’est surpassé ! Tout ça, c’est grâce au cercle… l’esprit d’entraide. De son côté, David étonne Deva. Il a passé une soirée plus qu’arrosée et pourtant, il est carrément en forme !

Sherlock et Watson n’ont qu’à bien se tenir : Hortense et Axel mènent l’enquête. Pour David, une de perdue, dix de retrouvées. De son côté, Louis est surpris en mauvaise posture.



Publicité





Ici tout commence du 28 octobre – vidéo premières minutes de l’épisode

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note