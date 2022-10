Demain nous appartient : la série déprogrammée pendant la Coupe du Monde de foot !

4.4 ( 7 )

Demain nous appartient déprogrammation du 21 novembre au 16 décembre inclus – Mauvaise nouvelle pour les fans de la série de TF1 « Demain nous appartient ». TF1 vient d’annoncer que la série serait déprogrammée pendant un mois, durant la Coupe du Monde de football !







En effet, dès le dimanche 20 novembre et jusqu’au 18 décembre, TF1 se met à l’heure de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et diffusera en exclusivité en clair les 28 plus belles affiches de la compétition. Une très grande majorité des matchs proposés en direct aux téléspectateurs se dérouleront à 20h00, heure française et impacteront donc l’horaire de diffusion du JT de 20H qui sera avancé à 19h15 sur la case de « Demain nous appartient en semaine ».







En conséquence, face à l’irrégularité des diffusions du feuilleton quotidien et pour préserver le bon suivi du téléspectateur, Demain nous appartient ne sera pas diffusé pendant la compétition.

Les téléspectateurs pourront retrouver leur rendez-vous quotidien le lundi 19 décembre à 19h10 pour découvrir la suite des intrigues de la série.



Demain nous appartient, une semaine qui va tout changer

Mais avant la déprogrammation, c’est une semaine à ne pas manquer du lundi 14 au vendredi 18 novembre dans Demain nous appartient. Cette semaine sera riche en émotion dans DNA avec un couple phare de la série en pleine tourmente, une demande en mariage, un baiser inattendu…

Une grande soirée caritative donnée dans un château sera l’occasion de réunir les principaux héros de la série… une soirée qui va rapidement tourner au cauchemar !

