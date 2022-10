Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 25 octobre

5 ( 6 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 25 octobre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de lundi au château, qui commence par le cours de sport de Joe.







Ils enchainent sur le cours de chant ! Elle leur fait préparer le prime spécial orchestre symphonique. Un chanteur lyrique est venu leur interpréter « Caruso », chanson obligatoire pour les évaluations. Tous sont impressionnés et réalisent la difficulté de ce qui les attend mardi matin !







Lucie et Marlène arrivent pour leur annoncer les artistes qui vont venir sur le prime 3 avec l’orchestre philharmonique : Véronique Sanson, Tom Grégory, le groupe Hyphen Hyphen, Zaz, Gim’s et Keen’V. Enola espère avoir un duo sur ce prime, d’autant qu’elle n’en a pas eu sur le précédent. Et Tiana rêve d’un duo avec Gims.

Les élèves sont plus motivés que jamais pour répéter les évaluations. Anisha aide Stan à répéter.



Place ensuite au cours de danse avec Yanis. Anisha a une attelle, elle est blessée à la cheville. La choré est compliquée, ça s’annonce vraiment difficile pour les élèves. Mais Yanis les rassure, il va les évaluer par rapport à leur niveau. En plein cours, Léa et Julien arrêtent de danser ! Et après le cours, les élèves sont inquiets pour les évaluations.

Lucie et Marlène sont de retour pour les prises tonalités pour les chansons du prime. Léa et Tiana se plaigent, elles pensent que des filles comme Carla et Anisha sont « les chouchoutes des profs » et qu’elles ne seront jamais nominées.

Ahcène appelle sa mère, qui lui dit de se donner à fond et de bosser. Julien appelle son frère, qui le félicite pour le prime et le rebooste. Les élèves répètent tous à fond et stressent. Certains s’amusent avec des déguisements trouvés dans le théâtre.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 25 octobre

