Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 24 octobre

4.6 ( 9 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 24 octobre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. De retour du prime de samedi soir, Ahcène est ravi de retrouver le château. De son côté, Julien est crevé et il est triste pour Amisse.







Publicité





Tous les élèves mangent et trouvent très dur de devoir faire un choix entre les deux derniers nommés. Enola est choquée qu’Amisse soit déjà éliminée. Léa a mal pris les remarques des professeurs, elle explique que c’est très dur et qu’elle veut rentrer chez elle…







Publicité





Retour ensuite sur la journée de dimanche au château. Enola dit à Julien qu’Amisse a fait une prestation que lui… De son côté, Stanislas est choqué de son classement de la semaine, il a failli être nommé. Il le prend du bon côté pour travailler encore plus.

Place ensuite au debrief du prime avec Laure, elle les félicite. Anisha tremble en se regardant avec Lewis Capaldi. Laure trouve qu’elle perd un peu sa concentration. Sur Chris et Juliette Armanet, Laure lui donne des conseils sur les notes. Concernant Carla sur « Moi Lolita », elle affirme qu’elle aurait pu faire mieux.



Publicité





Sur le duo entre Léa et Amir, Laure lui demande d’être plus présente. Sur sa prestation, Julien reçoit de jolis compliments des autres élèves. Laure félicite Louis pour son duo avec Enola. A la fin du debrief, Laure prend Léa à part. Elle pleure, elle trouve qu’elle a été une cata sur ce prime. Laure lui demande d’arrêter de se saboter.

Adeline donne un cours de chant facultatif. Elle débriefe le prime vocalement et leur donne des conseils et exercices. Julien se sent ciblé et s’en va ! Carla le rejoint pour lui parler, Julien est en colère il pense qu’Adeline le prend pour cible et trouve ça injuste. A la fin du cours, Julien vient parler à Adeline. Il pense qu’elle lui en veut, Adeline lui explique juste qu’il parle beaucoup et déconcentre tout le monde.

Carla et Ahcène parlent du comportement de Julien avec Adeline. Michael Goldman vient ensuite annoncer aux académiciens le thème des évaluations. Il a trouvé que le prime était inégal dans la globalité, il leur explique que pour tout le monde, on voit qui sont les pros. Il leur annonce ensuite que sur le prochain prime, il y aura un orchestre philarmonique. Et les évaluations sont en rapport avec ça : deux chansons, « Caruso », et au choix « Ne me jugez pas » de Camille Lelouche ou « Evidemment » de France Gall. Mathieu Gonet, l’ancien répétiteur, jugera avec les professeurs. Et une choré imposée de moderne jazz. Et cette semaine, il y aura quatre nommés et deux éliminés !

Jean-Pascal, Mario, Karine et Patrice, de la première Star Ac, sont de retour au château le temps d’une soirée. JP prend Julien à part pour lui parler. Il lui conseille de redescendre et de rester lui-même.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 24 octobre

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy avant le prime. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note