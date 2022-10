Demain nous appartient spoiler : découvrez qui est l’arnaqueuse ! (vidéo épisode du 28 octobre)

5 ( 3 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance épisode 1305 – La police va enfin mettre la main sur l’arnaqueuse dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Damien réussit à mettre un nom et un visage sur l’arnaqueuse. Et on peut vous dire que vous la connaissez !







Publicité





En effet, il s’agit de Delphine Laborde, la compagne de Sébastien qui se fait appeler Claire ! Martin la connait lui aussi mais sous le nom de Johanna.







Publicité





Au commissariat de Sète, la police reçoit les résultats ADN. L’arnaqueuse professionnelle s’appelle en réalité : Delphine Laborde. Mais, elle est aussi connue sous d’autres prénoms… 5 plaintes ont été déposées contre elle et classées sans suite. Sébastien la connait sous le nom de Claire et Martin sous celui de Johanna. On peut dire que Sébastien va tomber de haut !

Vont-ils enfin l’arrêter ?

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : une taupe chez la police de Sète ? (vidéo épisode du 27 octobre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo du 28 octobre : l’identité de l’arnaqueuse dévoilée

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note