Ici tout commence spoiler : Teyssier face à un choix important (vidéo épisode du 11 octobre)

Ici tout commence spoiler – Alors que les relations sont de plus en plus tendues entre Axel et Théo dans votre série de TF1 « Ici tout commence », Teyssier va devoir faire un choix important ! En effet, dans quelques jours, Emmanuel doit préparer une création originale pour un salon de pâtisserie à Madrid. Il va avoir besoin d’un second et doit choisir qui ça va être…







Chez les Teyssier, entre Axel et Théo, l’atmosphère est électrique ! Emmanuel est convié au salon de la pâtisserie à Madrid. Il doit réaliser une démo avec un dessert inédit. Teyssier a besoin d’un second. Axel lui suggère de prendre Théo. Qui va-t-il choisir ? Va-t-il prendre le risque d’emmener Axel, qui n’est qu’en première année et mettre de l’huile sur le feu avec Théo ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 506 du 11 octobre, Teyssier doit faire un choix



