Ici tout commence spoilers : Anaïs fait une découverte, Kelly cherche son père, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 3 au 7 octobre)

Ici tout commence spoilers, découvrez les résumés en avance du 3 au 7 octobre 2022 – Alors qu’en ce samedi le week-end commene à peine, si vous êtes accro au feuilleton de TF1 « Ici tout commence », il est l’heure d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par Anaïs, qui va découvrir le secret caché par David.

La jeune femme va avoir beaucoup de mal à encaisser le choc. Elle va même vouloir mettre fin à ses jours et en fin de semaine, elle va devoir prendre une grande décision.

De son côté, Kelly recherche son père. Et alors que Théo se rapproche de Vic, avec Axel ça ne s’arrange pas et le torchon brule !



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 3 au 7 octobre 2022

Lundi 3 octobre (épisode 500) : Anaïs découvre que David cache un terrible secret. Samia et Ethan font monter la température en cuisine. Louis découvre un nouveau secret venant de son père.

Mardi 4 octobre (épisode 501) : Coup de théâtre à L’institut : Anaïs fait une bouleversante découverte. En cuisine, Samia prend une radicale décision. De son côté, Axel est sous le feu des projecteurs.

Mercredi 5 octobre (épisode 502) : Panique à L’institut : Anaïs boit la tasse. Au Double A, entre Théo et Axel, le torchon brûle. Surprise pour Claire et Olivia : Louis montre un nouveau visage.

Jeudi 6 octobre (épisode 503) : Anaïs doit faire un choix. Le cercle se reforme officiellement. De son côté, Kelly fait une incroyable découverte sur son père.

Vendredi 7 octobre (épisode 504) : Entre hommage et décision, Anaïs a du pain sur la planche. De son côté, Kelly est en quête de ses origines. En cuisine, Vic fait une proposition risquée à Théo.

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 3 au 7 octobre 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

