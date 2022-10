The Voice Kids : qui sont les éliminés ? Qui sont les finalistes ? (résumé + replay 1er octobre)

5 ( 8 )

The Voice Kids 2022, et les finalistes sont… résumé et replay de la demi-finale du 1er octobre 2022 – C’est ce soir qu’avait lieu la demi-finale de The Voice Kids 2022, présentée par Nikos Aliagas. Chaque coach a du se séparer de la moitié de ses talents, passant de 4 à seulement 2 talents par équipe pour la grande finale !







Qui sont les talents éliminés ce soir ? Qui sont les finalistes ? On récapitule tout !







The Voice Kids 2022, Patrick Fiori choisit ses finalistes

Ils ont tous bien chanté. Et pourtant quand quatre talents si différents proposent des interprétations parfaites, il est très difficile de faire un choix. On a beau être un coach aguerri comme Patrick Fiori, on galère. Au terme d’une compétition acharnée, Patrick Fiori a choisi les deux copains Aivan et Raynaud pour poursuivre l’aventure et partir en finale. Parfois, il faut simplement suivre son instinct. Nahel et Manon sont donc éliminés.

The Voice Kids 2022, Julien Doré choisit ses finalistes

Les quatre talents de Julien Doré nous ont offert une demi-finale de qualité. Entre émotions, technique vocale et puissance, le choix est difficile pour notre coach…. Il fait durer le suspense… Mais, pour sa première finale, il décide d’écouter son instinct et de choisir Loghane, l’unique fille de sa team, ainsi qu’Arthur, le benjamin de la compétition. Gabriel et Léandre sont donc éliminés.



The Voice Kids 2022, Kendji Girac choisit ses finalistes

Ils ont tous réussi leur prestation. Et pourtant, Kendji va devoir faire un choix. Quatre talents, quatre voix bien différentes mais complémentaires…. Le choix est difficile pour notre coach. Mais, Kendji se laisse porter par l’émotion et décide de poursuivre la compétition avec Romane et Sarah. C’est sur un « check » d’équipe et dans la bienveillance que la team se quitte. Diona et Morgan sont donc éliminés.

The Voice Kids 2022, Louane choisit ses finalistes

La soirée s’est terminée avec les talents de Louane. Timéo, Isabella, Sanaa et Sacha ont livré de magnifiques prestations et la coach était très émue. Mais il a fallu faire un choix pour désigner 2 finalistes ! Louane a décidé de garder Sanaa et Sacha. Timéo et Isabella sont donc éliminés.

Rendez-vous le samedi 8 octobre 2022 pour suivre la grande finale de The Voice Kids ! Et si vous avez manqué la demi-finale de The Voice Kids 2022, sachez que l’émission est disponible en replay gratuit pendant 7 jours sur myTF1.

