Le monde de Jamy du 12 octobre : au sommaire ce soir « La grande aventure du goût »

Le monde de Jamy du 12 octobre 2022 – Ce mercredi soir, c’est un nouveau numéro inédit de votre magazine « Le monde de Jamy » qui vous attend sur France 3. Et ce soir il a pour thème « Les derniers secrets de notre cerveau ».







Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 et sur France.TV pour voir le programme en avant-première ou en replay.







Le monde de Jamy du 12 octobre, le sommaire de votre émission

Sur votre pizza, vous êtes plutôt fromage ou ananas ? Pourquoi succombons-nous au gras et au sucré ? De tous nos sens, le goût est le plus puissant, le plus complexe : il mobilise nos papilles, notre odorat, mais aussi notre vue, notre ouïe et notre mémoire ! Dans ce numéro gourmand, nourri d’expériences ludiques et d’éclairages scientifiques… , Jamy nous apprend à apprivoiser notre goût pour mieux nous alimenter. Comment mieux cuisiner pour faire ressortir toutes les saveurs ? Comment convaincre nos enfants de goûter les aliments inconnus ? Et le dégoût, d’où vient-il ? Pourquoi nos « fromages qui puent » donnent-ils des sueurs froides aux étrangers ? La science nous permet aujourd’hui d’en savoir beaucoup plus, au grand bénéfice de nos papilles et de notre santé.

