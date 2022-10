Le Meilleur Pâtissier du 12 octobre : l’épisode 6 ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

5 ( 1 )

Le Meilleur Pâtissier du 12 octobre 2022 – C’est un anniversaire qui vous attend ce soir dans la saison 11 inédite du « Le Meilleur Pâtissier ». En effet, M6 fête la 100ème de son concours culinaire avec les 10 pâtissier amateurs encore en compétition.







Publicité





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







Publicité





Ce soir, événement sous la tente : Le Meilleur Pâtissier souffle sa 100e bougie ! Qui dit anniversaire dit surprises, et Cyril et Mercotte en ont réservé de nombreuses à nos pâtissiers amateurs… Épreuve technique exceptionnelle, invités surprises qui ont marqué l’histoire du concours : Gad Elmaleh, Camille Cerf, Gilbert Montagné et bien d’autres… ainsi que la venue d’un des meilleurs pâtissiers au monde : Philippe Conticini. Une chose est sûre, notre jury ne leur fera pas de cadeaux, et nos pâtissiers amateurs ne sont pas prêt d’oublier cet incroyable anniversaire ! Qui remportera le tablier bleu au terme de cette folle soirée ?

Le Meilleur Pâtissier du 12 octobre 2022, présentation de l’épisode 6

Le défi de Cyril : la mousse au chocolat

Pour cette 100e, c’est un défi de taille que doivent relever nos pâtissiers amateurs, avec une épreuve encore jamais vue dans l’histoire du concours : réinterpréter la mousse au chocolat en un dessert trois étoiles… Et puisqu’un anniversaire ne se fête pas seul, le visuel de leur gâteau sera jugé par un panel interactif de 100 personnes : des anciens participants du Meilleur Pâtissier, mais aussi des célébrités et des téléspectateurs qui éliront, à l’issue de l’épreuve, la plus belle mousse au chocolat !



Publicité





L’épreuve technique : Cyril a dit !

Pour cette épreuve technique complètement inédite et exceptionnelle, Cyril se transforme en maître d’école ! Face à nos 10 pâtissiers amateurs, il réalisera l’une de ses pâtisseries emblématiques, le croque 100% noisette. En effet, pour la première fois dans le concours, les pâtissiers n’auront pas de recette écrite devant les yeux, et devront impérativement suivre la cadence du chef Lignac s’ils veulent avoir une chance d’éblouir Mercotte lors de la dégustation…

Enfin, dans l’épreuve créative, nos pâtissiers rendront hommage au Meilleur Pâtissier ! Quelle image ont-ils en tête à l’évocation du concours ? La tente, les poules du parc, ou encore le générique de l’émission… à eux de représenter LMP en gâteau ! Avec le chef pâtissier Philippe Conticini. Lequel de nos pâtissiers amateurs aura le privilège d’obtenir son coup de cœur ?

Le Meilleur Pâtissier du 12 octobre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note