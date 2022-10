Le remplaçant du 24 octobre : 2 épisodes inédits ce soir sur TF1

5 ( 6 )

Le remplaçant du 24 octobre 2022 – TF1 vous propose 2 nouveaux épisodes inédits de la série « Le remplaçant » ce lundi soir. Au programme aujourd’hui, les épisodes 9 et 10.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay gratuit pendant une semaine sur myTF1.







Le remplaçant du 24 octobre 2022 : les deux épisodes de ce soir

Épisode 9 : Les épreuves du bac français approchent et la tension monte dans le lycée après les résultats catastrophiques de la classe de Nicolas Valeyre au bac blanc. La direction s’inquiète, les parents d’élèves s’insurgent et même ses élèves remettent sérieusement en question les méthodes peu académiques de leur remplaçant. Pour les préparer au mieux à l’examen, le professeur Valeyre va encore une fois créer la surprise générale en organisant un stage de révisions selon des principes éducatifs qui lui sont propres… Une sortie de classe en pleine campagne !

Épisode 10 : Si les élèves découvrent, dépités, que le stage est un bivouac en pleine nature organisé par Maclou, Nico, lui, tombe nez à nez avec son père qu’il n’a pas revu depuis de longues années ! Les retrouvailles sont électriques et les reproches pleuvent. Secoué, Nico doit pourtant assurer sa masterclass et gérer les ados qui n’ont rien trouvé de mieux que voler le tracteur du voisin en pleine nuit et bien alcoolisés ! Cette fois, un conseil disciplinaire attend le remplaçant Valeyre…



« Le remplaçant » est de retour ce soir, lundi 24 octobre 2022 sur TF1.

