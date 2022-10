Lego Masters du 27 octobre : lancement de la nouvelle saison ce soir sur M6

5 ( 1 )

Lego Masters du 27 octobre 2022 – Ce soir sur M6, c’est le lancement de la saison 3 inédite de « Lego Masters ». Embarquez avec Eric Antoine pour la fabuleuse planète des briques ! Après deux saisons époustouflantes, Lego Masters revient avec des épreuves encore plus hallucinantes et inédites. Cette année la compétition pour décrocher le titre de meilleur constructeur de briques sera plus acharnée que jamais. Bienvenue dans la saison 3 du plus grand jeu de constructions de briques au monde !







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







Publicité





Lego Masters du 27 octobre 2022, au programme ce soir

Lego Masters revient avec des épreuves encore plus hallucinantes et inédites. La compétition pour décrocher le titre de meilleur constructeur de briques sera plus acharnée que jamais.

Pour la première fois dans l’histoire du concours, les candidats affronteront le vent et l’eau. D’autres surprises les attendront : les binômes seront permutés… un changement de règle qui va les mettre en vraie difficulté.

Ils devront également se confronter à des mini challenges de moins de 3 heures sous haute pression pour se qualifier en demi-finale… sans oublier des explosions spectaculaires, des créations hallucinantes, beaucoup de rires et de larmes pour la compétition la plus magique de la télévision ! Bienvenue dans le plus grand jeu de constructions de briques au monde !

Nouveautés

LA BRIQUE DE LA MORT QUI TUE

Une des nouveautés cette année : à chaque première épreuve de la soirée, le binôme de candidats qui aura le plus convaincu les brickmasters Georg et Paulina remportera “la brique de la mort qui tue”. Celle-ci lui donnera un avantage considérable pour la 2e épreuve de la soirée, comme maîtriser son destin et ne pas se soumettre au hasard d’un tirage au sort, ou encore déterminer le destin des autres équipes… Nos binômes sauront-ils s’en

servir sagement ?



Publicité





DE NOUVELLES ÉPREUVES INÉDITES

Cette année, les candidats vont devoir faire face à des défis inédits pour séduire le jury. Que ce soit animer une œuvre grâce à la force du vent, immerger une création dans un aquarium géant, imaginer un château qui sera détruit par une boule de bowling dans une explosion digne des plus grands feux d’artifices ou encore créer une histoire dont le scénario évoluera aléatoirement grâce à la “roue du destin”, cette saison les nerfs de nos candidats seront mis à rude épreuve. Et c’est sans compter les nombreux twists qu’Éric Antoine leur réserve tout au long de la compétition… Mais c’est un secret !

8 BINÔMES AUX PERSONNALITÉS DÉTONNANTES

Des mamans, un psychiatre et sa sœur, un père et son fils, un couple chamailleur, des ados… tous ont une passion commune : la brique. Ils devront se surpasser et redoubler d’efforts et de créativité pour impressionner nos brickmasters lors de défis exceptionnels et inédits.

Extrait vidéo

« Lego Masters » est de retour ce soir dès 21h10 sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note