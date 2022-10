Envoyé Spécial du 27 octobre : sommaire et reportages de ce soir sur France 2

5 ( 1 )

Envoyé Spécial du 27 octobre 2022 – Elise Lucet vous donne rendez-vous ce jeudi soir à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.







Publicité





A voir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Publicité





Envoyé Spécial du 27 octobre 2022 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 PIZZAS BUITONI : NEGLIGENCES EN CHAÎNE ?

Deux enfants morts, des dizaines d’autres intoxiqués par des pizzas fabriquées dans une usine appartenant à Nestlé, c’est le scandale Buitoni. Pour la première fois, les parents du petit Kelig racontent le calvaire de leur fils de deux ans et demi. Face à notre caméra, des salariés de l’usine de Caudry témoignent des mauvaises conditions d’hygiène sur le site qui fabriquait les pizzas incriminées. Envoyé Spécial a enquêté afin de savoir si ces défaillances sanitaires sont un cas isolé dans les usines du groupe Nestlé.

Un reportage de Eugénie Yvrande avec Pauline Kerempichon pour STP Prod



Publicité





🔴 PENSIONS ALIMENTAIRES : LA TRAQUE DES MAUVAIS PAYEURS

C’est un chiffre frappant : un parent divorcé sur trois ne perçoit pas correctement sa pension alimentaire, pourtant décidée par la justice. Dans neuf cas sur dix, les victimes de ces impayés, environ 300 000 personnes, sont des femmes. Souvent dans des situations sociales difficiles.

Pour faire face à cette détresse, les Caisses d’allocations familiales ont désormais la charge de récupérer et reverser ces pensions alimentaires. Ces agents des CAF, en consultant de nombreux fichiers et en passant de nombreux coups de téléphones, essayent de convaincre les mauvais payeurs de régler leur dû. Mais avec quels résultats ?

Des petits villages du Tarn-et-Garonne aux bureaux des agents de la CAF à Toulouse, nous avons mené l’enquête en Occitanie.

Reportage d’Elvire Berahya-Lazarus/ Cat & Cie

🔴 J’ACCOUCHE A LA MAISON

Isabelle est une sage-femme qui pratique son métier de façon peu banale : en Touraine, elle aide les futures mamans à accoucher à domicile. Une pratique peu répandue en France, où moins d’une naissance sur 400 a lieu à la maison, contre une sur huit aux Pays-Bas. Pourquoi l’accouchement est-il autant médicalisé dans notre pays ? Sécurité de la mère et de l’enfant bien sûr, mais aussi pression des autorités de santé sur les sages-femmes libérales, qui dénoncent le « tout médical » et se disent victimes d’une « chasse aux sorcières ». Procès, sanctions financières, quelles sont les contraintes que doivent affronter celles qui affirment que la naissance n’est pas une maladie ? Envoyé Spécial a suivi plusieurs accouchements à domicile, pour comprendre pourquoi de plus en plus de femmes choisissent de donner la vie à la maison.

Un reportage de Marine Haag pour FranceTV.Presse

🔴 DE SANS-PAPIERS A INGENIEUR

Jonathan est brillant élève de terminale scientifique qui a intégré à la rentrée une école d’ingénieurs : l’INSA à Lyon. Mais son histoire n’est pas aussi linéaire que son parcours scolaire ne le laisse croire ! Il y a 3 ans il débarquait à Brest sans papier, à la rue. Il a vécu toutes ces années avec la peur d’être expulsé et renvoyé dans son pays d’origine :la république du Congo. Mais son rêve de réussir à l’école ne l’a jamais lâché et c’est grâce à lui qu’il a pu changer le cours de sa vie. Quand il sera ingénieur il veut travailler sur les questions d’environnement.

Un reportage d’Olivier Sibille et Mathieu Rénier

Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note