Les 12 coups de midi du 12 octobre 2022, 54ème victoire de Stéphane – Nouvelle victoire de Stéphane et nouvel indice sur l’étoile mystérieuse aujourd’hui dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ».

Stéphane a réalisé un joli Coup de Maître à 20.000 euros ce mercredi, sa cagnotte personnelle grimpe ainsi à 213.543 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 12 octobre, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, il ne reste plus beaucoup de cases et un nouvel indice est apparu aujourd’hui : un noeud papillon ! Sans grande conviction, Stéphane a proposé le nom de Michel Blanc. Mais c’est raté !

Rappel des indices sur cette étoile : la Grande Muraille de Chine en fond, un éléphant, un ours en peluche rose, une noix de coco avec une paille, un noeud papillon noir

Noms proposés pour cette étoile : Benoît Poelvoorde, Frédéric Lopez, Malik Bentalha, Céline Dion, Vincent Elbaz, Jackie Chan, Jaden Smith, Barack Obama, Pierre Arditi, Harrison Ford, Stéphane Rotenberg, Kad Merad, Eddy Mitchell, Dwayne Johnson, Steven Spielberg, Tom Cruise, Jodie Foster, John Malkovich, Stéphanie de Monaco, Hugh Jackman, Mark Wahlberg, Michel Blanc

Les 12 coups de midi du 12 octobre, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

