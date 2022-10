Plus belle la vie spoiler : le bar a son nouveau patron (vidéo PBLV épisode n°4641)

5 ( 2 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Après l’entourloupe de Charles Frémont, le bar du Mistral va avoir son nouveau patron la semaine prochaine dans votre série de France 3 Plus belle la vie. En effet, le véritable testament de Roland va être ouvert et il a tout prévu !







C’est à Kilian que Roland a choisi de léguer son bar et si dans un premier temps cette décision va vexer François et Thomas, ces deux là vont finir par l’accepter.

Plus belle la vie spoiler la mort de Pavel

Dans l’épisode de mardi prochain, frères et soeur se réconcilient ! Thomas et François donnent leur bénédiction à Kilian, qui a du pain sur la planche en reprenant le bar du Mistral.



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4641 du 18 octobre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

