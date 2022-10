Les rivières pourpres du 10 octobre : vos épisodes inédits ce soir sur France 2

4.6 ( 10 )

Les rivières pourpres du 3 octobre 2022, votre épisode ce soir – Ce lundi soir, France 2 poursuit la diffusion de la saison 4 de votre série « Les rivières pourpres ». Au programme de votre soirée, l’épisode « La scène » divisé en deux parties.







Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.







Les rivières pourpres du 10 octobre, les épisodes de ce soir

Saison 4, « La scène » partie 1 : En pleine forêt, une brigade tombe sur une macabre mise en scène : une jeune fille dénudée gît dans les ruines d’un château, au milieu de couvertures et de bougies savamment organisées. A la découverte du corps, le lieutenant Chloé Guérin est prise de vertiges… Et appelle à la rescousse la lieutenant Delaunay, son ancienne coéquipière. Rapidement, la psychiatre Eva Rivière se joint au duo pour tenter de faire la lumière sur cette affaire qui rappelle de sombres souvenirs très personnels à Chloé, son amie d’enfance. 15 ans auparavant, un meurtre similaire avait eu lieu dans la région..

Saison 4, « La scène » partie 2 : La lieutenant Delaunay a disparu. Pierre Niemans rend visite à Chloé Guérin pour tenter de retrouver sa collègue. Chloé reçoit alors un sms avec une adresse… Sur place, une nouvelle victime est retrouvée, toujours dans la même mise en scène macabre inspirée de l’Antiquité. Il s’agit d’une ancienne conquête de la lieutenant Guérin, à nouveau droguée puis étranglée. Bousculée, Chloé cherche du réconfort auprès d’Eva Rivière, son amie d’enfance. Chacun de son côté, Niemans et Delaunay tentent de recueillir les confidences de l’entourage de Chloé pour faire avancer l’enquête.

« Les rivières pourpres », la série inspirée du roman culte du maître du thriller Jean-Christophe Grangé, revient ce soir dès 21h10 sur France 2.



