Ici tout commence du 10 octobre : Théo a pris sa décision (résumé + vidéo épisode 505)

5 ( 8 )

Ici tout commence du 10 octobre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 505 – Théo a pris sa décision suite à la proposition de Vic ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Va-t-il intégrer le cercle ? La réponse est… non ! Et Vic a du mal à accepter le choix de Théo.







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Kelly va mal, Livio énerve, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 10 au 14 octobre)Ici tout commence spoilers : Kelly va mal, Livio énerve, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 10 au 14 octobre)







Publicité





Ici tout commence du 10 octobre – résumé de l’épisode 505

Vic a un seul objectif se rapprocher de Théo et le convaincre d’intégrer le cercle à ses côtés. Il pourrait alors avoir accès à des milliers de nouvelles recettes. Elle lui fait une proposition et ne lâche pas l’affaire. Découvrez tout de suite la décision de Théo…

En cuisine, la cheffe Guinot force Deva à travailler en binôme avec David. Et malgré les ordres de Deva, David n’en fait qu’à sa tête. De son côté, Olivia reçoit un drôle de message.



Publicité





Ici tout commence du 10 octobre – vidéo extrait de l’épisode

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note