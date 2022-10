L’amour est dans le pré du 10 octobre : les agriculteurs ce soir sur M6 (épisode 8)

5 ( 8 )

L’amour est dans le pré du 10 octobre 2022 – C’est l’épisode 8 de la saison 17 inédite « L’amour est dans le pré » qui vous attend ce soir sur M6. Aujourd’hui, place à la suite des séjours à la ferme de Jean, Nadège, Alexandre, Agnès, Alain et Jean-Paul.







A suivre dès 21h10 sur M6







L’amour est dans le pré du 10 octobre, présentation de l’épisode 8

C’est au lendemain d’un slow endiablé que nous retrouvons Jean et on ne peut franchement pas dire que l’ambiance est au beau fixe. Mais ouste les tensions et place au romantisme, aux balades en âne et au jacuzzi !

Alors qu’elle s’apprête à ouvrir les portes du haras à ses deux prétendants, Nadège reste sur le qui-vive. Laissera-t-elle de la place pour ses deux étalons ?

Après une ambiance pesante qui régnait depuis quelques jours en Picardie, place enfin à l’amour. En effet, qui dit une de perdue dit une de restée. Et depuis le départ d’une des prétendantes, une pluie d’amour tombe sur Alexandre…

Il y a quelques semaines, nous quittions Agnès avec un sentiment mitigé, celui de ne pas avoir eu de coup de cœur au speed-dating. Aujourd’hui, nous la retrouvons pour accueillir ses deux prétendants. Réussira-t-elle à faire l’effort d’apprendre à connaître les deux hommes qui se sont déplacés pour elle ?

Chez Alain, la vie à la ferme en quatuors avait commencé sur les chapeaux de roue. Depuis le départ d’un d’entre eux, les deux restants ne cessent de se chamailler. Mais plus les heures passent, plus une petite préférence commence à se dessiner chez notre agriculteur auvergnat.

Place au George Clooney de l’Alsace, Jean-Paul, qui accueille ses deux prétendantes, deux caractères bien trempés mais également deux personnalités diamétralement opposées. Alors qui de mieux que sa fille et ses amis pour le guider dans son choix ?

« L'amour est dans le pré » revient ce soir sur M6



