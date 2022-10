Mask Singer du 4 octobre : la demi-finale, qui est sous la Tigresse ? (prime 7)

3.7 ( 3 )

Mask Singer du 4 octobre 2022 – C’est déjà l’heure de la demi-finale de la saison 4 de « Mask Singer » ce soir sur TF1. Et pour l’occasion, Camille Combal accueille une enquêtrice guest : la Tigresse. Qui se cache sous le masque ?







Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.







Mask Singer du 4 octobre, qui se cache derrière le masque du Chat ?

Pour cette soirée de demi-finale, Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc vont être rejoints par un deuxième enquêteur guest. Tigresse va participer à l’enquête, mais avant ça elle chante « La Boîte de Jazz » de Michel Jonasz.

Grâce aux indices et à sa voix, ils sont certains d’avoir trouvé de qui il s’agit. Et vous avez-vous trouvé qui se cache sous le masque de Tigresse ?

Et ll’enquête continue également avec les 4 masques encore en compétition : l’Éléphant, la Mariée, le Singe, et la Tortue. Ils vont devoir à nouveau se surpasser pour remporter leurs places pour la grande finale de Mask Singer ! Celui ou celle qui aura le moins convaincu devra se démasquer ce soir aux portes de la finale.

Mask Singer du 4 octobre, extrait vidéo

Et pour patienter jusqu’à ce soir, on vous propose de découvrir un extrait vidéo de ce qui vous attend avec la prestation de la Tigresse. Vous l’avez reconnue ?



