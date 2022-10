La maison d’en face du 4 octobre : le final ce soir sur M6

5 ( 1 )

La maison d’en face du 4 octobre 2022 – Suite et fin de la diffusion de la saison 1 de la série d’M6 « La maison d’en face » ce mardi soir dès 21h10. La saison s’achève avec les épisodes 5 et 6. Vous allez enfin savoir ce qui va conduire au terrible drame de la fête des voisins !…







Publicité





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Publicité





La maison d’en face du 4 octobre : vos 2 épisodes inédits

Épisode 5 : Toujours sous le choc des révélations de Stéphane, Livia doit faire face à l’opprobre qui pèse sur elle, dans le quartier et au lycée. Ève, malgré l’infidélité de Yanis, cherche à préserver son couple et à poursuivre sa grossesse dans les meilleures conditions. Au commissariat, à mesure que L’IGPN enquête sur le trafic de drogue, l’étau se resserre sur Stéphane et Yanis…

Épisode 6 : C’est le jour de la fête des voisins. Stéphane explique à Yanis que Desmoulin cache sa drogue au Rayon de soleil, une résidence pour personnes âgées. Prétextant une mission urgente pour s’éclipser de la fête de quartier, ils comptent opérer des fouilles. Stéphane promet à son ami de tout révéler à leur supérieur le lendemain, si leurs recherches ne donnent rien. De son côté, Sam rend visite à Victor, et les deux adolescents se lient d’affection, maintenant qu’ils connaissent chacun leur lien de parenté. Livia s’est fait violence pour affronter le regard réprobateur de certains habitants du quartier en se rendant à la fête des voisins. Mais c’était compter sans l’esprit revanchard qui anime Eve…



Publicité





Avec Julie DE BONA (Ève), Caterina MURINO (Livia), Thierry NEUVIC (Stéphane), Marc RUCHMANN (Yanis), Jean-Stan DU PAC (Sam), Juliette NAVIS (Aurore), Orian CASTANO (Victor), Antoine DULÉRY (Hugo Desmoulin), Baptiste CARRION-WEISS (Hector Desmoulin), et Fatima ADOUM (Sabine Morel)

Découvrez la fin de « La maison d’en face » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note