« Meurtres à Pont-l’Evêque » : histoire et interprètes du téléfilm en rediffusion ce soir sur France 3 (8 octobre)

C'est une rediffusion qui vous attend ce samedi soir sur France 3 avec « Meurtres à Pont-l'Evêque », téléfilm de la collection « Meurtres à… « .







A vois ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres à Pont-l’Evêque » : l’histoire

Dans les années 1950, la prison de Pont-l’Evêque fut surnommée la « Joyeuse prison ». A cette époque, elle était devenue une sorte de prison folklorique sous la direction d’un gardien-chef qui préférait être aimé de ses détenus plutôt que d’être craint. Les prisonniers utilisaient alors librement le téléphone, tenaient les comptes, recevaient petites amies et épouses, s’offraient gueuletons et permissions de jour comme de nuit, s’auto-délivraient des certificats de bonne moralité.

En mémoire de cette histoire, le lieutenant de gendarmerie Julien Roussel, président de l’association « Joyeuse Prison », a organisé une fête dans l’ancienne prison de Pont-L’Evêque pour nouer un dialogue entre le public, d’anciens détenus et le personnel pénitencier. Tous les invités sont déguisés comme à l’époque, quand la prison était un lieu convivial et festif. Mais alors que la fête bat son plein, un homme vêtu d’une vieille tenue de prisonnier est retrouvé pendu dans la crypte de la prison. La victime n’est autre que le juge Daniel, 68 ans, héritier d’une grande famille de Pont-l’Evêque.

Deux frères gendarmes, animés par une rivalité ancienne, doivent coopérer à l’enquête qui révélera d’importants drames familiaux sur plusieurs générations.

Casting : interprètes et personnages

Arnaud BINARD (Franck), Elodie FRENCK (Marion), Antoine HAMEL (Julien), Loona PIQUERY (Lucie), Geneviève CASILE (Françoise), François DUNOYER (Jérôme Cauvin), Hélène BABU (Ninel), Christophe PEREZ (Vladimir), Philippe BOMBLED (Le Juge Daniel), Pierre RICHARDS (Georges Hébert)



« Meurtres à Pont-l’Evêque » c’est ce soir sur France 3.

