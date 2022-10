Zone Évasion du 8 octobre : sommaire de votre magazine ce soir sur M6

5 ( 1 )

Zone Évasion du 8 octobre 2022 – Alors que le magazine est un échec cuisant en terme d’audience, M6 persiste et signe avec un nouveau numéro du magazine d’Ophélie Meunier « Zone Évasion » ce samedi soir. Aujourd’hui, il s’agit de la seconde partie du thème de samedi dernier « Tour du monde en famille : partir loin pour presque rien ».







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Publicité





Zone Évasion du 8 octobre « Tour du monde en famille : partir loin pour presque rien » partie 2

Les Français aiment voir leur horizon s’élargir pendant leurs vacances. L’année dernière, ils sont 32% à être partis à l’étranger, pour vivre un dépaysement ensoleillé. Parmi eux, certains voient beaucoup plus loin. Ils réalisent le rêve de toute une vie : aller à l’aventure et parcourir la planète dans tous les sens, en famille, entre amis et pendant des mois. Avec comme feuille de route un principe simple : partir loin, très loin et avec peu de moyens.

Lynn, Laurent et leurs deux enfants, Mathieu et Océane, 10 et 7 ans, ont vendu leur maison de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) pour s’acheter un voilier et rejoindre le Canada natal de Lynn. Nous les avons accompagnés depuis l’Occitanie jusqu’au Cap Vert, au large des côtes sénégalaises, d’où ils vont s’élancer sur l’océan Atlantique pour rejoindre la Martinique, à 4 000 km de là. Une croisière au long cours extrêmement mouvementée.

Rozenn et Alassane se lancent dans une aventure de plusieurs mois en camping-car. Partis d’un petit village du centre de la France avec leurs deux garçons de 4 et 8 ans, Eliot et Lenny, ils se sont retrouvés en panne dans l’Utah, aux Etats-Unis, au milieu de nulle part. Mais leur voyage va prendre une tournure imprévisible. Ils vont faire une rencontre exceptionnelle qui va changer leur vie.

Nous avons aussi accompagné Betty, Damien et leurs enfants, Nina, 7 ans et Emile 4 ans. Ils entament un périple d’un an et demi en Amérique latine. La Colombie, le Guatemala, le Mexique… dans un ancien camion militaire qu’ils ont transformé et aménagé eux-mêmes. La famille originaire du Nord de la France va être confrontée à un choc culturel face à des peuplades dont ils ne soupçonnaient même pas l’existence.

Pour s’échapper de sa routine, Pauline, 34 ans a démissionné de son poste chez EDF. Héloïse, 23 ans vient de terminer ses études. Les deux amies se sont lancées un pari complétement fou : faire le tour du monde à vélo. Parties de Normandie, elles ont traversé l’Equateur, le Chili jusqu’aux lacs de la Patagonie avant de remonter vers les Etats-Unis. Leur objectif : se prouver qu’elles peuvent partir à l’aventure, sans aucune aide.

« Tour du monde en famille : partir loin pour presque rien » seconde partie, c’est ce soir dans « Zone Évasion » dès 21h10 sur M6.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note