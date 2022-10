Plus belle la vie : des mariages, des retours, les révélations sur le final du 18 novembre !

4.5 ( 8 )

Fin de Plus belle la vie, les révélations sur le final de la série – Alors que le tournage de la série quotidienne « Plus belle la vie » s’est achevé jeudi dernier, tout est désormais en boite et les téléspectateurs peuvent encore en profiter jusqu’au 18 novembre. En effet, le feuilleton quotidien tirera sa révérence le 18 novembre avec l’ultime épisode quotidien et un prime évènement.







Mais que va-t-il se passer pour le final de « Plus belle la vie » ? On vous dit tout !







Selon Clément Garin, chroniqueur chez TPMP, ce prime s’intitulerait « Sept mariages et pas d’enterrement ». Il devrait donc y avoir pas moins de sept mariages à célébrer !

Mirta devrait se remarier ce soir là pour la fin de PBLV. Est-ce avec Luc qui serait de retour ? Mystère…



Abdel devrait lui aussi se marier. Mais il sera pris entre sa fiancée, Elisa, et les sentiments qu’il a toujours pour Barbara ! Avec laquelle va-t-il finalement se marier ?

Blanche et François devraient finalement se remarier et leur fils Lucas devrait ainsi revenir au Mistral pour l’évènement.

Luna et Bastien doivent eux aussi se dire oui. Sauf qu’en pleins préparatifs du mariage, Guillaume Leserman est de retour ! Amnésique, Guillaume est persuadé d’être toujours en couple avec Luna, qui accepte de jouer le jeu. Sera-t-elle rattraper par ses sentiments pour celui qui a été son grand amour ?

Vincent et Céline, qui se sont retrouvés et sont plus amoureux que jamais, pourraient eux aussi se remarier, pour la 3ème fois !

Deux ados du lycée devraient également se marier. Et sachant que Betty est enceinte, ça pourrait être Noé et Betty.

Et enfin Estelle va elle aussi se retrouver face à un dilemme amoureux : va-t-elle se marier avec Francesco ou se laisser rattraper par ses sentiments pour Djawad ?

