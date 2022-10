Un si grand soleil spoilers : la mort de Damien, les résumés jusqu’au 21 octobre 2022

4.4 ( 7 )

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 21 octobre 2022 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de découvrir ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Et dans trois semaines, on peut vous dire que les choses vont mal tourner pour Damien. Alors qu’il va tout perdre sur à la révélation de sa relation avec Thaïs, Damien va être retrouvé mort ! Tout le lycée va être sous le choc du décès du prof de philo, qui s’est suicidé.

Jade va vouloir se venger de son agresseur tandis que Johanna va démarrer une nouvelle relation avec un certain Paul.



Publicité





Un si grand soleil spoilers les résumés du 17 au 21 octobre

Lundi 17 octobre 2022, épisode 999 : Alors que le cyber-harcèlement contre Damien s’intensifie, Thaïs découvre que son père a demandé une mesure d’éloignement à son encontre. De son côté, Jade ne supporte pas de revoir Casile, son agresseur.

Mardi 18 octobre 2022, épisode 1000 : Sylvie et Virgile font affaire ensemble tandis que Johanna fait une rencontre inopinée mais charmante. Pendant ce temps, le torchon brûle entre Elise et Sofia.

Mercredi 19 octobre 2022, épisode 1001 : Jade se venge de son agresseur au risque de se mettre, elle-même, en danger. Elise culpabilise de mentir à Sofia. Thaïs se rend chez Damien et fait une macabre découverte.

Jeudi 20 octobre 2022, épisode 1002 : Alors que le lycée est sous le choc, Casile porte plainte pour cambriolage et met la police sur la piste de Jade. L’ADN retrouvé sur les lieux du crime matchera-t-il avec le sien ?

Vendredi 21 octobre 2022, épisode 1003 : Guilhem annonce une bonne nouvelle à Johanna, qui commence une nouvelle histoire avec Paul. De son côté, Sofia découvre qu’Elise lui cache quelque chose.

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 3 au 7 octobre 2022 en cliquant ICI

du 10 au 14 octobre 2022 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note